黎智英涉違國安案續審　專家供詞能否呈堂法庭中午裁決

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今日（16日）在西九龍法院（暫代高院）續審。辯方就城市大學法律學院教授王貴國，其控方專家證人證供的可否呈堂提出爭辯。法庭聽罷控辯雙方陳詞後，會在中午12時就此議題裁決。

控方早前指，會傳召城市大學法律學院教授王貴國，以專家證人身份就制裁所帶來的影響作供。代表黎智英的大律師關文渭今日指出，王貴國的證供不能幫助法庭了解被告的心態，亦無助法庭因應控罪元素作出裁斷，認為其供詞與案沒有充分關係，恐怕只會浪費法庭時間。代表控方的副刑事檢控專員周天行則力陳，有關證供與本案背景有關，並指控方不會依賴專家證供，證明被告的作為，引致制裁措施出現。

法官則稱，本案不涉因果關係，控方毋須證明被告的言行引致制裁措施。由於法官不是外國專家，王貴國的供詞或可協助法庭了解事件背景，例如制裁措施如何運作、怎樣影響香港等。法官強調，控方指被告的言行，會否構成控罪下的請求制裁，歸根究底是由法庭裁斷。法官不會把王的證詞當成聖經一樣全盤接納。

案件編號：HCCC 51/2022