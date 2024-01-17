黎智英涉違國安案續審　控方傳召張劍虹出庭作供

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（17日）在西九龍法院（暫代高院）續審。控方正式傳召本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹出庭作供。

張劍虹高舉聖經向法庭宣誓後，坐到證人台作證。他以廣東話作供，由於審訊是用英文進行，故需由傳譯員作即時傳譯。黎智英身穿啡色皮褸應訊，他為了看到張，要求坐於兩側的懲教人員讓他「坐過少少」。張稱，2021年6月17日，他因涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全被捕，他之後被起訴。2022年5月，他承認此控罪，另一控罪發布煽動刊物罪則獲准存檔法庭，除非得到法庭批准，否則不得起訴。

張說，自己畢業於香港中文大學。1991年加入《壹週刊》任職財經編輯，1994年獲黎智英委任為《壹週刊》總編輯。被捕時張是壹傳媒行政總裁及《蘋果日報》社長。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022