詐騙醫管局逾11萬特別酬金　仁濟醫生王文灝被判160小時社服令

仁濟醫院一名駐院醫生，被揭發多次虛報他曾到另一間公立醫院提供額外服務，詐騙醫院管理局向他支付特別酬金逾11萬港元。該名醫生早前被廉署落案起訴欺詐，他於去年底在西九龍裁判法院承認控罪，今（17日)被裁判官溫紹明判處160小時社會服務令。溫官指考慮到被告無刑事紀錄、有悔意等因素，故接納感化官建議判處社服令。

被告王文灝（34歲，仁濟醫院駐院醫生)，承認1項欺詐罪名。辯方求情指，被告的報告正面，他亦已全數歸還涉案款項，其作為醫生對社會亦有貢獻，望裁判官可輕判。 案情顯示，被告於2013年7月加入醫管局，自2017年1月起被調派往仁濟醫院內科部擔任駐院醫生，平日工作時間一般為上午9時至下午5時，周六則為上午9時至下午1時，並以輪流方式擔任候召工作。被告加入醫管局後多次申請參與屯門醫院的特別酬金計劃。

廉署接獲醫管局轉介的貪污投訴遂展開調查，發現被告於2017年1月至2019年11月期間，逾60次在仁濟醫院執行常規候召職務的時間，與他報稱在屯門醫院急症室執行特別酬金計劃工作的時間重疊，重疊時間達約170小時。被告承認曾未經上司准許，早於其休班時間離開仁濟醫院，亦曾沒有準時到達屯門醫院執勤，並多次向醫管局虛報他按特別酬金計劃在屯門醫院急症室執行額外服務的值勤紀錄，詐騙醫管局向他支付特別酬金逾11萬港元。

案件編號：WKCC 3137/2023