涉呃遮仔會14萬元貸款　警員續准保釋3.13再訊

一名男警涉嫌訛稱沒有向銀行或財務機構貸款，詐騙香港警察儲蓄互助社(俗稱「遮仔會」，下稱互助社)，向他批出兩筆共逾14萬港元的貸款，遭廉政公署落案起訴兩項欺詐罪。案件今日(17日)在西九龍裁判法院再提訊。辯方早前要求把案件押後至今天，以待向索取相關文件。辯方今指已收到文件，惟因其電腦硬件問題未能開啟文件，故要求再把案件押後。裁判官最終把案件押後至3月13日再訊，期間被告續准保釋。

47歲被告林俊杰，報稱任職高級警員，案發時是互助社社員。被告被控兩罪，首罪指他於2021年2月10日至2021年2月19日期間 ，填寫2021年2月10日的互助社貸款申請表，在申請表上訛稱他沒有向其他銀行或財務機構申請任何貸款；以及訛稱申請表上載有的所有資料均為正確及完整；並意圖詐騙而誘使互助社批出一筆港幣80,160港元的貸款。

次罪指被告於2021年10月5日至2021年10月18日期間，填寫2021年10月5日的互助社貸款申請表，並意圖詐騙而誘使互助社批出一筆60,120港元的貸款。

案件編號：WKCC 4138/2023