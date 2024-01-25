都大推學生精神健康普及計劃　一年級生首學年須完成相關課程

近年學童自殺個案頻生，學生精神健康情況引起社會關注。香港都會大學今日（25日）宣布，將投放1,000萬港元推行「學生精神健康普及計劃」，為期3年，包括會由2024/25學年起規定所有都大一年級生，必須在首學年完成12小時的「精神健康急救」課程，藉加強學生對精神健康的認識及關注。

香港都會大學副校長 (研究及學生發展)郭予光表示，大學將會於24/25學年起，規定新入學的一年級學生，必須於首學年完成12小時的「精神健康急救」課程。課程分布於整個學年，每班約30人，內容包括學習分辨常見的精神情緒問題，如抑鬱、焦慮、精神分裂、自我傷害行為、濫藥行為，以及學習如何在合適時間進行初步而有效的介入等，學生可按個別上課時間完成有關課程。

課程設有問卷測驗，如學生不合格需重讀，郭指，自己曾與提供課程內容指導的香港心理衞生會溝通，會方指學生要合格不難，故不太擔心學生不能達標。他說，在收集數據及評估成效後，將按需要擴展計劃至其他全日制學士學位課程的新生，包括高年級入學新生，預計每年推出不少於70班的課程以供參與，3年可幫助6000名都大學生。

除課程外，大學亦會推出一系列活動及工作坊，培育學生正向思維，以及協助他們管理情緒。學校亦會為合適的教職員提供在職培訓，藉培養更多合資格的「精神健康急救」導師，以及增加多2名校內輔導人員，檢視個案管理流程，全方位加強識別和支援有精神健康風險的學生。