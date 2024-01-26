赤鱲角櫻花園明起開放　85棵「好運來」待觀賞　花期約7至14日

不用飛去日本，原來香港也可以賞櫻！今年香港櫻花季來得特別早，由明日（26日）起機場赤鱲角南路的櫻花園將會正式開放，市民可一嘗賞櫻樂趣。機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，今年共種植了85棵屬「好運來」品種的櫻花樹，而園內設計上也有所改變，例如多了高低起伏的行人路，讓人更易「打卡」賞櫻，預計花期約為7至14日，市民若要前來記得抓緊時間！

櫻花園的「好運來」櫻花今日（26日）正式踏入花期，記者見已有不少櫻花花蕾綻開，嬌艷粉紅令人目不暇給；亦有一半櫻花仍含苞待放，待市民前來便是最佳觀賞狀態，預計最燦爛的花期便是下個周末。

姚兆聰表示，機管局去年首次開放櫻花園予人賞櫻，並與廣州一間櫻花培育中心合作栽種櫻花，比起去年的廣州櫻，今年的好運來更適合香港天氣，耐熱而且花蕾更紮實，外表也更焉紅。他又笑指今年特別難估計花期，原先以為會是新年後，但由於上周香港回暖，故櫻花花期亦提早綻放，他又提醒市民為免影響機場交通，屆時會有人潮管制呼籲市民不要開車前來，因櫻花園離東涌港鐵站不遠，建議市民可由港鐵站步行過來。

姚又特別預告，今年元宵佳節，機管局計劃在室內裝設櫻花裝飾，放置在客運大樓到達大廳的當眼位置，歡迎市民和旅客「打卡」合照。