陳沛敏供稱黎智英欲找劉細良寫專欄　「觀點比較接近民主派」

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今(19日)在西九龍法院(暫代高院)續審。本案認罪被告之一、蘋果前副社長陳沛敏，繼續以從犯證人身份出庭作供。陳稱，黎智英喜歡劉細良，欲找他寫專欄；陳又認為蕭若元會點評時政，對政府比較批判。

控方在庭上展示《蘋果日報》在2020年5月的頭版，上面寫有「自由」兩字，及寫着「當自由變成罪 我們已退無可退」，下款為「一群香港人於一百零一年後的五四」。陳沛敏確認，這頭版屬於廣告，而廣告刊登後，有網民進行二次創作。《蘋果》員工覺得有趣，遂在軟性欄目「隔牆有耳」中報道，題為(A1集體二創)，文中說到「黎智英亦創作佢嘅A1，『毁我法治自由 我一無所有』」。陳指，由於上述說話是黎智英一向的立場，故沒有特別做大，僅當軟性新聞處理。

控方之後展示2020年4月的《蘋果》頭版報道，題為〈逆權抗爭遭鎮壓 台政府批工作證 流亡港青終獲保護傘〉。同日報章有一則廣告，寫有「請即訂閱！今天一起增值，九月攜手爭席」字眼。陳沛敏說，相信當時《蘋果》是欲催谷訂閱，或時間接近報慶，因此找人講講對《蘋果》的看法。

2020年5月，黎智英在專欄發表題為〈無賴在催毀香港法治〉的文章，文中談到，「法官徇主控官要求，有關刑恐罪判我禁止出境和每星期到警署報到。」陳指，黎智英有提及與另一間傳媒機構的記者發生衝突，但在專欄發表前，兩人沒討論過文章內容。另外陳沛敏供稱，黎智英喜歡劉細良，想找他幫手寫專欄，於是透過本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹告訴陳，陳沛敏將劉的聯絡方法，連同蕭若元及雲海的聯絡方式，傳給本案認罪被告、主筆楊清奇（筆名李平）。陳指，劉細良的觀點比較接近民主派，蕭若元會點評時政，對政府比較批判，但她不太認識雲海。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022