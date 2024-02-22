認策劃及參與2019年殺警　「屠龍小隊」隊長等7人候判

執法人員於2019年12月在多區搜出手槍、子彈、武士刀及軍刀等武器，又疑似檢獲炸彈，懷疑意圖用作傷害執法人員，並指當中涉及名為「屠龍小隊」的組織之成員。其後多人被起訴，更有被告被控違反《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，是律政司首次引用該條例作檢控。高等法院於本周先後處理部分被告的答辯。眾被告當中有7人承認串謀謀殺、無牌管有槍械及彈藥，以及串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪等罪，當中包括屠龍小隊的隊長。法官押後處理認罪被告的判刑。

認罪的7名被告，包括黃振強(22歲)、吳智鴻(24歲)、蘇緯軒(18歲)、彭軍壕(33歲)、蔡凱明(21歲)、陳玉龍(27歲)及鍾雪瑩(女、29歲)，於本周分別承認串謀犯對訂明標的之爆炸、串謀謀殺及無牌管有槍械及彈藥等罪。法官自本周一至今日(19日至22日)分別聽控方讀出認罪被告的案情。據承認的案情指，案發時黃是激進組織「屠龍小隊」的隊長，吳及彭則為另一激進組織成員。眾人意圖於2019年12月8日，在軒尼詩道路段的公眾遊行路徑途中，放置以10至20公斤炸藥製成的一大一小炸彈，黃及吳為上述計劃的其中兩個主要策劃人，蘇則作為槍手，鍾則是蘇的女友但沒有參與該計劃。

按原定計劃，「屠龍小隊」與吳所屬組織會損壞街上的親政府店舖或中資店舖，引誘執法人員到現場。當執法人員到場，小炸彈便會引爆。蘇會躲在附近建築物，從高點用長槍射擊執法人員引起恐慌，迫使他們靠近大炸彈的放置地點再將其引爆，在執法人員被殺後，串謀者便會撿拾他們的佩槍作為己用。在計劃實行前，部分被告曾到台灣參加軍事訓練，吳負責採購槍彈及組團與兩個組織成員到西貢試槍，亦由吳安排蘇作搶手。黃則有份籌集資金以執行計劃，並成功籌到約400萬港元。其餘認罪被告除鍾外，部分人有份協助儲存及運送槍彈，亦有人曾提供製作炸彈方法。惟最終計劃曝光及流產，部分被告分別被捕，蘇則帶着部分槍彈匿藏，並與鍾同與大埔翠屏花園匿藏。蘇於同年12月20日在翠屏花園被截查時意圖逃走，並用手槍向警員開槍，但沒有打中對方最終被捕。

案件編號：HCCC 164，165/2022、HCCC 255/2023