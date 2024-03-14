土瓜灣健身中心突結業　30名會員預繳逾7萬元　嘆年費凍過水

預繳式消費存在「走數」隱憂，土瓜灣一間開業逾35年的健身中心，今日(14日)突然貼出通告，在沒有知會會員情況下明天(15日)結業。東網接獲多名會員投訴，指健身中心早在年初已醞釀結業，逾30名會員已預繳的年費付之一炬，涉款逾7萬港元。有資深會員揭發新老闆接手不足一年，疑經營不善導致結業收場，批評政府至今對預繳式消費零監管，令會員血汗錢被騙盡。有父子兵幾乎每日到場健身，16歲兒子今年1月才入會，斥責健身中心欺騙年輕人的零用錢，亦有參與在該場健身逾20載的會員慨嘆不但損失數千元，亦對頓失好友相聚的老地方感唏噓。

位於馬頭圍道的皇牌健美中心(King Fitness)，地下為銷售健康產品的地舖，閣樓則為擺放多款健身器械，24小時開放的健身中心，會員需要透過人面識別系統才可進內。東網記者日前實地視察，發現即使是辦公時間，亦沒有職員當值，健身中心內仍有多名會員在進行健身，當中不乏大隻佬。該中心今日在地舖的玻璃門張貼結業通告，指「無奈在經濟壓力底下，無力繼續經營，只能選擇結業」。

加入會員4至5年的陳先生直言覺得被欺壓，怒斥社會好像沒有法律，質疑他們的案例因銀碼不大而被政府部門忽視。由於中心只接受年費，所有會員必須預繳一年年費約4,600港元，他餘下的會籍大約涉及2,500港元，但最令他氣憤的是老闆沒有交代結業消息，卻被他發現公司正放盤，甚至有人上來量度位置，始知健身中心有可能結業。

陳又指，原本當值的職員被欠薪數月，已經沒有心機工作，而健身中心新老闆接手一年後就因經營不善而結業，會員曾在聊天群組與老闆對質，對方並無否認結業傳聞，卻拒絕退還會員已繳的會費，認為政府要加強監管預繳式消費，「好似有騙子專門呃會員預繳金之後就捲款而逃，覺得好失望！」

另一會員Peter(化名)，除了自己每周5日到場健身，16歲的兒子更於今年1月，用自己儲下多年的零用錢去交了一年會費，但如今玩了不足兩個月就付諸東流，直言學生沒有賺錢能力，卻瞬間失去逾4,000港元，兒子心情十分失落，兩父子合共損失約7,000港元，更批評健身中心1月時已知道會結業，仍收取兒子一年會費是「無良心」。

至於在這中心玩了20年健身的明哥，即使住在秀茂坪都特意搭車過來，他指之前的幾個老闆經營得很好，不明白這個老闆會這樣，主要是心感不捨，也希望老闆要向會員清楚交代，如今頓失好友共聚的場所，看看是否與其他朋友一起再加入其他健身中心。東網記者致電涉事老闆尋求回應，惟他並沒有接聽來電。

涉及預繳式消費的投訴不時發生，然而本港時至今日，仍未有法例直接規管預繳式消費。在2013年推出《2012年商品說明(不良營商手法)(修訂)條例》，但僅用於規管不良銷售手法等不當行為，其中包括就服務作出虛假商品說明、誤導性遺漏、具威嚇性的營業行為、先誘後轉銷售行為、餌誘式廣告宣傳及不當地接受付款。

綜觀全球，多個國家及地區都有就指明類別的預繳式消費設有強制冷靜期安排，如美國紐約州、澳洲昆士蘭州及加拿大安大略省，受規管的包括健身會籍及個人發展服務合約。新加坡雖沒有就預繳式消費設立強制冷靜期，惟新加坡消費者協會推行了一項認證計劃，向指定行業推廣良好營商手法，亦會向信譽良好的商家發出認證。