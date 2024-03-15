大昌行關閉旗下28家食品店　員工相繼接大信封

大昌行集團旗下營運39年的食品專門店「大昌食品市場」將結束營運，涉及28間零售店舖。大昌食品市場人事部今日(15日)逐步向員工發出終止雇傭合約通知書，有關員工合約將在下月14日工作時間結束後終止。而大昌食品的相關會員計劃將在下個月1日終止運作。

大昌行已向其公司旗下的「大昌煮意兵團會員計劃」的會員發出通知，通知聲稱為配合業務發展，將於下月1日終止運作。届時所有會員帳號將無法使用，相關優惠券也會於下個月1日失效。

至於員工方面，大昌行人事部發予員工的終止僱傭合約通知書指出，公司會向相關員工發放相當於一個月基本薪金的「特惠金」，但其強調「特惠金」屬於酌情性質，是否發放決定權在公司。通知書指，大昌食品市場業務受到不確定外在因素和營運挑戰影響，公司經審慎考慮後，作出終止食品市場業務的決定，受影響僱員將於下月14日工作時間結束後終止僱傭。

大昌食品市場於1979年成立，前身為「大昌行員工特賣中心」，1992年更名為「大昌食品市場」。截至2014年，大昌食品市場與大昌食品專門店在全港有合共90家分店，截至2018年則縮減至二者合共49家分店，明顯可見其規模縮減。大昌行集團表示，食品市場業務受到不確定的外在因素和各種營運挑戰，經審慎考慮後，決定終止食品市場業務，將結業在本港的全部28家門店。

東網記者今午抵達大昌食品專門店位於何文田梭椏道及大埔富善邨的分店，店內職員表示，已知公司將會結業，但不清楚詳細內容，現時只希望盡快清貨。店舖門外仍貼有全店七折及「尊貴食材」九折的海報，店內外人流不多，貨量尚算充足，有職員負責上貨。有街坊指未知大昌即將結業，平時多數直接到街市或大型超市買餸。