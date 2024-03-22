保險索償投訴委員會去年接616宗投訴　比去年增1.5%

保險投訴局（投訴局）今日（22日）公布去年索償投訴及個案分析。投訴委員會表示，去年單一宗得直個案最高賠償金額為78萬港元，去年處理新接獲投訴個案616宗，比2022年上升約1.5%，投訴委員表示這個上升幅度很輕微，投訴個案相比保單總數佔比非常少。另外，去年亦有具爭議個案，委員會亦有分析相關未能得直個案並對原因作出相應解釋。

投訴委員會主席徐福燊表示，去年統計局共處理716宗個案，其中有100宗是去年未完成個案，616宗為去年新增。香港保險業聯會壽險總會代表李紫蘭表示，升幅僅1.5%，升幅非常低，且數量相較於2019年也是下降。李還指出，由於疾病險買的人較多，出現最多投訴也是正常的，她表示出現這種情況是非常合理的。

徐福燊指，去年投訴類別主要集中在保單條例的詮釋，而最多索償的保單主要是醫療及住院，第二則是人壽與危疾，其他類型的保單則比較少。徐續指，去年處理完畢的354宗投訴個案中僅有4宗得直，最高賠償金額為78萬港元，佔比1%，而當中超過4成的個案未能得直的原因是表面證據不成立，表面證據不成立，即事主沒有披露重要病例資料、索償不符保單基本要求、索償屬保單不保事項等。

徐福燊舉例，去年有一個案，事主在西藏旅遊因高山症不治。事主親人希望用人生意外事故向保險公司索賠，而保險公司拒絕賠付，稱高山症屬疾病而非意外，不符合事主保單內對意外的定義。後委員會認為保險公司拒絕賠付合理，此即為保單不保事項。另有一事主，2022年確診癌症並在私家醫院治療，向保險公司提出索賠。保險公司認為其沒有披露重要病例拒絕賠付，後經委員會裁定保險公司以表面證據不成立拒賠事主理由不充分，要求其賠付，事主得直，獲得78萬港元賠付。

徐福燊呼籲，購買保險時要要了解保障範圍，多做比較、詳閱合約，尤其不保事項、填報申請時需事無巨細，即便不清楚有關事項是否重要也要披露、填報所有資料並在在申請書上簽字。