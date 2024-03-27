垃圾徵費「先行先試」下周一推行　環境局稱試點均準備就緒

垃圾徵費「先行先試」將在下周一(4月1日)推行，環境及生態局局長謝展寰今日(3月27日)視察多個試點，並指相關處所已經準備就緒。環保署指雖然試行計劃在下周一展開，但預料大多數場所下周二(4月2日)才會收集到用指定袋棄置的垃圾。

謝展寰今日先視察西九龍政府合署南座樓層的指定垃圾收集點和回收區域，以及地庫中央垃圾收集房，並聽取人員簡介「先行先試」的準備工作進展，包括與大樓內其他部門的協調和宣傳工作等。他又到訪位於金鐘海富中心的大家樂快餐店，視察廚房處理垃圾的過程，聽取餐廳負責人對垃圾徵費的看法、實行時可能會遇上的問題及各項執行的實際安排和需要。

此外，環保署署長徐浩光亦到訪九龍城的成龍居，實地觀察物業管理公司及清潔前線員工如何作出配合，並與到管理處領取垃圾收費指定袋的居民傾談。謝展寰表示，到訪的處所已經準備就緒「先行先試」，相信經驗和結果會協助政府更好掌握垃圾徵費的整體情況。環保署另指，「先行先試」下周一展開，各參與處所當天才開始使用指定袋，因此預料大多數場所下周二才會收集到用指定袋棄置的垃圾。

原訂下周一實施的垃圾徵費在爭議下押後至8月推行，期間會「先行先試」，首階段有14個試點，包括1幢政府大樓參與，另外有2幢公屋、3幢私人樓宇包括「三無」大廈、4間食肆等，環保署將向他們免費提供指定袋及標籤，過程中收集運作數據及意見，檢視他們對實行垃圾徵費的準備程度及可能遇到的問題。該署人員隨後亦會就試驗探訪住戶或業戶，了解他們的意見、經驗和遇到的問題等。