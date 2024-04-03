綠色殯葬需求上升　曾咀靈灰安置所提供新服務

綠色殯葬近年漸為市民受落，2011年時僅有5.5%市民選擇綠色殯葬，去年已升至16.5%，迄今已有9400人身後使用綠色殯葬服務。為應對日益上升的需求，食物環境衞生署優化曾咀紀念花園服務，除免費提供包括獨立悼念房間、一次性撒灰器及紀念卡和思念相架等，還在曾咀紀念花園中設立一個名為「渡船」的藝術作品，上有信箱，市民若要向先人表達哀思，可把信件投遞在此，食環署職員會定期將收集的信件進行火化。

食環署高級衞生督察李啟倫表示，處理先人身後事是一件痛苦的事，設立獨立房間可供有需要者使用，他們可在房間內進行簡單悼念儀式，曾咀紀念花園會首設這個房間。至於海上撒灰方面，市民可獲派紀念證書連同思念相架，上面會印有先人姓名、撒放骨灰的日期和地點以供親屬懷念。另外還優化了免費渡輪服務的系統，市民可在網上預約登船或改期，可不必親身前往辦公室填表。

在屯門曾咀紀念花園，食環署矗立了一座名為「渡船」的藝術品，由本地木刻藝術家凌展騰創作。凌運用所收集的塌樹廢物及一般園林廢物製做此設置，上面還有具香港特色的信箱。市民可將對先人的追憶通過文字表達，並將信件通過該信箱寄出，食環署職員會定期將收集的信件進行火化。談到「渡船」的設計概念，凌指船是通往彼岸的象徵，除紀念逝者外，還給至親一個離別後的過渡空間。

另外，李啟倫表示，會向殯葬服務使用者提供新式的一次性骨灰撒灰器，因為有使用舊款撒灰器的市民曾提出對重複使用同一款撒灰器的意見，新撒灰器可供使用者火化或留作懷念。不過，市民亦可使用舊款或自備其他撒灰器或容器。