北環線及中鐵線有望直通運行　政府要求港鐵考慮兩線連接安排

港鐵北環線將建於錦上路站及正在興建的古洞站之間，而中鐵線的建議走線則由元朗錦田連接九龍塘，不少市民希望該兩條鐵路線直通運行，免卻在錦上路站轉乘的不便。議員張欣宇今日(10日)在立法會會議，向運輸及物流局提問有關議題。當局回覆指，已要求港鐵公司在北環線的設計中，考慮與擬議中鐵線連接的技術及營運安排。

當局表示，北環線作為北部都會區的交通骨幹，將會連接現有的東鐵線及屯馬線，形成一個貫通新界和九龍市區的環狀鐵路，改善現有鐵路網絡的連接。港鐵公司正進行北環線主線的詳細規劃及設計，並會因應技術可行性、成本效益及相關鐵路營運要求，檢視各項技術規格，包括供電規格。

至於擬議的中鐵線，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘，連接其他現有及擬議的鐵路線，包括屯馬線、荃灣線、觀塘線、東鐵線及北環線等。政府正為中鐵線籌備下一階段的推展工作，包括敲定項目的推展模式及財務安排等。項目相關的技術規格，包括供電規格，需待日後進行項目的詳細規劃及設計時，才能確定。當局補充，由於中鐵線擬於錦田設置車站，政府已要求港鐵公司在北環線的設計中，考慮與擬議中鐵線連接的技術及營運安排。