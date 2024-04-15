消委會調查指私營安老院月費差距達12倍　照顧人手比例參差

香港人口老化趨勢持續，安老院宿位需求殷切，眾多人會安排長者入住私營安老院以提供更佳的照顧。消費者委員會整合46間沒有參與「改善買位計劃」之私營安老院的資料，發現各院舍除基本月費可相差逾12倍外，絕大部分均會就林林總總服務及日常消耗品收取額外費用等，令雜費金額差異亦頗大。長者的身體狀況亦會直接影響其他支出，整體費用隨時十分可觀。此外，消委會發現個別院舍的人手比例只有1:30，一個職員照顧高達30名長者。若院友大多需要高度或中度照顧，有機會出現人手緊張的情況。

消委會向297間無參與「改善買位計劃」的私營安老院發出問卷，最終只收到40間資料齊全的回覆。該會另以消費者身份在問卷回覆率較低的地區隨機選取6間取得部分資料。是次調查的安老院舍一般均按入住長者的所需照顧程度、房間類型、院舍區份及環境設備等，每月收取一系列費用，包括住宿及每天3餐膳食。當中基本月費由6,000港元至82,000港元不等，差距逾12倍。個別基本月費較高的院舍，更會提供藥物管理、醫生等服務。而長者於入住前，大部分院舍要求先支付相當於1個月月費的按金。

30間院舍均會收取首次入住行政費／床上用品費，收費為500港元至4,000港元不等。其他開支還有電費，有7間院舍每月會收取150港元至200港元，另外有9間更會按每件電器逐項收取電費。有39間院舍普遍會在5至10月收取每月100港元至650港元的冷氣費；當中1間會在12月至2月收取每月200港元的暖氣費；另有1間全年收取每月220港元的冷氣費。另外，院舍大多會獨立收費的項目包括陪診和外勤服務、驗血糖、洗傷口、日用消耗品如紙尿片、廁紙及營養奶粉等。

不過，收費昂貴未必等於照顧全面。各間院舍分別聘用1至15名保健員及4至30名護理員，人手比例非常參差。較普遍的比例介乎1:15至1:20，惟亦有個別院舍的人手比例只有1:30。假設院舍需要高度、中度及低度照顧的長者人數相若，以1:30的人手比例來看，即每名照顧員每天需為10名需要高度照顧的長者更換尿片7至9次、餵食3餐及隔天洗澡；還要照料其餘20名需要中度及低度照顧的長者，其工作量可算是非常繁重。收費相對較高院舍的照顧員與院友的人手比例最為理想，有2間達1:3。

消委會表示，在現行的《安老院規例》最低人手要求標準下，1:30 或以上的照顧人手比例仍屬合格。而今年 6 月 16 日起亦會分階段提高最低人手規定及調高每名住客的最低人均樓面面積，期望政府能適時檢討現行安老政策和院舍標準，如有需要可放寬輸入外勞配額上限，讓長者以合理和可負擔的價格享用護理服務。