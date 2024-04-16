特別財會：三跑年內完工　民航處編制增至588人薪酬開支5.3億元

香港國際機場三跑道系統項目，包括二號客運大樓的擴建工程預計今年完工，料大幅提升機場的客貨運能力。有議員關注，政府就相關項目投入運作後的額外公務員編制及人手開支。民航處回覆時指，計至明年3月31日，民航處編制內有383名航空交通管制主任、140名航空交通事務員和65名航空通訊員，按薪級中點估計的年薪值計算，該等職位所涉薪酬開支合共5.36億港元。

截至今年2月29日，民航處的編制內有353名航空交通管制主任、138名航空交通事務員和65名航空通訊員。為確保有足夠人手應付航空交通服務需求，並支援三跑道系統運作需要，處方會繼續招聘和培訓更多航空交通管制人員，並定期檢視人力需求。民航處預計，三跑道系統投入運作後，香港機場的跑道容量，將由現時每小時處理69班航班，逐步增至每小時處理102班航班。

民航處表示，香港國際機場的航空交通服務，由民航處的航空交通管制人員負責，處方一直為航空交通管制人員安排內部培訓課程。在2022至23及2023至24年度，民航處分別舉辦32項及37項專業空管培訓課程，其間受訓人員已獲發82項及117項空管執照或專業空管資格。相關課程屬民航處的常規職務，不涉及額外開支。

此外，民航處亦安排由本地及海外的專業機構提供的專科培訓，給不同職級的航空交通管制人員，課程涵蓋基本空管培訓、日常空管運作，以至支援三跑道系統相關的各個範疇。在2022至23年度，涉及的實際開支約160萬港元；而在2023至24年度，修訂預算約為500萬港元。