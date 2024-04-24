沙田沙井致命意外　建造業議會暫停涉事公司所有工種及專長註冊

沙田源禾路發生致命工業意外，導致兩名工人死亡。建造業議會指轄下的註冊專門行業承造商制度專責委員會，已按相關的規管機制，暫停3間涉事公司所有工種及專長項目的註冊資格。議會指出，涉事註冊公司屬議會「註冊分包商名冊」之內。專責委員會今日(24日)已向涉事公司發出書面通知，這些公司需要進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按審核結果提交改善方案及落實改善措施。如有關審核達致委員會滿意程度，委員會將考慮解除「即時暫停註冊」的指令。

勞工界議員周小松今日在一個電台節目中指，事件無論工人被安排進入沙井工作、意外跌入沙井或自行進入都不應該發生。他認為，在沙井口工作，亦要有危險評估及安全管理，例如防滑措施等，事前亦應向工人給予足夠教育，例如在沙井口工作，工具以至手機等跌入沙井，亦不應自行取回等。

周又透露，勞工處早前已開始檢討《建築地盤規例》，指定工程如果有足夠人數和工期都需要向勞工處呈報，而處方正考慮修訂，認為若降低呈報門檻，任何有危險的工程，無論多少人數及工期都要預先向當局呈報，讓勞工處能及早制訂巡查策略，相信有一定阻嚇作用。

香港管綫專業學會前會長黃敬在同一節目指，現時要成為密閉空間的核准工人或合資格人士，需要修讀一個全日8小時的課程。他指從學會角度，有關時數的訓練並不足夠，令到部分工人以為上堂後便對工作有認識，但其實對很多密閉空間工作的內容都不清晰，令評估結果未達水平，以致有時誤判危險性。他建議提升合資格人士水平，提高培訓及要求，讓他們做到合適的合資格人士評估報告，營造安全工作環境。