沙田沙井致命意外 建造業議會暫停涉事公司所有工種及專長註冊
2024年04月24日 12:45
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建造業議會已暫停涉及沙田源禾路沙井意外的公司所有工種及專長項目的註冊資格。
沙田源禾路發生致命工業意外，導致兩名工人死亡。建造業議會指轄下的註冊專門行業承造商制度專責委員會，已按相關的規管機制，暫停3間涉事公司所有工種及專長項目的註冊資格。議會指出，涉事註冊公司屬議會「註冊分包商名冊」之內。專責委員會今日(24日)已向涉事公司發出書面通知，這些公司需要進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按審核結果提交改善方案及落實改善措施。如有關審核達致委員會滿意程度，委員會將考慮解除「即時暫停註冊」的指令。
勞工界議員周小松今日在一個電台節目中指，事件無論工人被安排進入沙井工作、意外跌入沙井或自行進入都不應該發生。他認為，在沙井口工作，亦要有危險評估及安全管理，例如防滑措施等，事前亦應向工人給予足夠教育，例如在沙井口工作，工具以至手機等跌入沙井，亦不應自行取回等。
周又透露，勞工處早前已開始檢討《建築地盤規例》，指定工程如果有足夠人數和工期都需要向勞工處呈報，而處方正考慮修訂，認為若降低呈報門檻，任何有危險的工程，無論多少人數及工期都要預先向當局呈報，讓勞工處能及早制訂巡查策略，相信有一定阻嚇作用。
香港管綫專業學會前會長黃敬在同一節目指，現時要成為密閉空間的核准工人或合資格人士，需要修讀一個全日8小時的課程。他指從學會角度，有關時數的訓練並不足夠，令到部分工人以為上堂後便對工作有認識，但其實對很多密閉空間工作的內容都不清晰，令評估結果未達水平，以致有時誤判危險性。他建議提升合資格人士水平，提高培訓及要求，讓他們做到合適的合資格人士評估報告，營造安全工作環境。