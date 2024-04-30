異常高溫今年4月成歷來最熱　環團促準備應對極端天氣

今年4月特別熱，今日(30日)是4月的最後一天，綠色力量發現本年度香港4月份的氣溫出現多項異常，包括創下有記錄以來最高溫的4月，平均最高氣溫達攝氏28.9度；及月內每天氣溫持續地明顯偏高於過往的平均值，提醒市民今年夏天可能已經提早來臨。在厄爾尼諾和氣候變化雙重夾擊下，當局和市民應盡早作出應對極端天氣的準備，並加快減碳步伐。

綠色力量總監鄭睦奇指，香港今年4月份異常高溫，平均最高氣溫達攝氏28.9度，打破1994年錄得的平均最高氣溫記錄攝氏27.5度，成為了自1884年有記錄以來最熱的4月。但由於4月仍處春季，今年氣溫平均只屆乎於攝氏23度至29度之間，未至於酷熱，所以容易被市民忽略。事實上，香港今年4月出現歷史性高溫的同時，東南亞地區今年在強厄爾尼諾現象下，4月亦紛紛迎來歷史性高溫，多個城市均錄得破記錄的超過攝氏40度。

鄭分析香港歷年4月份溫度數據，過去4月的平均氣溫是攝氏23度，今年則達攝氏26.4度，平均氣溫增加了攝氏3.4度，增幅相當顯著。而今年4月更有多達29日的氣溫，均高於歷年平均值，反映整個4月絕大部分日子的氣溫都超出平均值。

他續指，有研究指今年4月是東南亞大陸最炎熱的月份，極端高溫與厄爾尼諾的強度相關，並且由於氣候變化而增強。而對上一次東南亞大陸出現極端高溫已是2016年的4月，當時同樣出現強勁的厄爾尼諾現象。不過，與東南亞大陸情況不同，香港過往即使在厄爾尼諾現象下，亦未曾見4月份出現異常高溫記錄。今年本港4月份出現的異常高溫，意味東南亞大陸的「4月高溫」現象可能已延伸至南中國，香港夏季今年將提早開始。