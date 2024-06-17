寵物酒店資訊透明度低　價差懸殊近4倍　消委會另發現無牌服務

暑假將至，眾多港人將外遊或北上，需為家中的「毛孩」安排暫託居所，不少人會光顧寵物寄養所。消委會發現，部分網上綜合平台羅列提供寵物寄宿服務的人士並未獲漁護署發牌，其提供服務的合法性或存疑。該會另市場調查18間持牌寄養所，發現資訊透明度較差，僅6間在網上提供完整價目表，其餘均需索取報價，其中1間在回覆消委會的問卷時亦只提供一小部分資料，收費透明度極低。此外，消費者作預算時也要留意收費準則和各項附加費，如沖涼費、餵藥費或陪診費等，例如以1隻16公斤的狗，有1間寄養所視其為中型犬，另1間則視其為大型犬，兩者收費可相差1倍。該會促消費者貨比三家。

調查的9間貓酒店主要是按入住房舍的面積大小來收費，寄宿7天所需費用由1,050港元至4,900港元，相差近4倍。其中1間有6款不同收費的房型供選擇，惟當中3款的實際面積相同，唯一差異為房間景觀不同（山景或街景），每天收費最多相差80港元。狗酒店則多按犬隻體重或大小收費，以1隻狗寄宿7天來計算，所需費用由1,200港元至5,600港元，差距同樣近4倍。

值得留意的是，不同狗酒店對犬隻的體型定義可能不同，例如1隻重約16公斤的狗在2間酒店的價目表中，分別被視作中型犬或大型犬，前者每天寄宿費為350港元，後者則需700港元，寄宿7天兩者相差可達2,450港元。

此外，消費者亦應留意是否需要繳付其他附加費，有3間狗酒店均強制要求寵物於入住當天接受沖涼服務，體重16公斤的犬隻收費可達575港元。若主人安排多於1隻寵物同時入住同一房舍，不同寄養所的處理亦有不同，部分會就每隻額外入住的寵物收取每晚50港元的附加費。狗酒店方面，有1間需要每晚額外收取250港元，相當於其標準房間費用近70%。而調查的全部寵物酒店亦要求主人預繳費用以確認留位，惟相關政策不一，由最低的500港元至全期寄宿費用不等，部分改期則需收取行政費。