消委會測試空氣清新機　發現有平價機整體表現比貴價機為佳

挑選空氣清新機未必愈貴愈好！消委會最新測試發現，兩款售價約2,000至3,000港元的空氣清新機整體表現較佳，去除污染物的速度快，獲其4星半總評，更較另一款售價達8,000港元的清新機為佳。消委會建議市民多作比較，按處所環境和使用習慣挑選合適的產品。

消委會參考美國國家標準 ANSI/AHAM AC-1及中國國家標準 GB/T 18801，測試樣本的空氣淨化表現、寧靜程度及使用方便程度，發現部分樣本雖然售價較低，但除污效果表現不俗。其中約2,980港元的「LG」AS60GHWG0及約1,899港元的「小米Xiaomi」空氣淨化器4 Pro整體表現較佳，前者能源效率表現出色，假設每日開16小時，每年電費僅約341港元。後者則在去除甲醛速度較快，均獲獲4星半總評(5星滿分)。

該會提到，7,880港元的「dyson」Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP03備有實體遙控器；4,480港元的「SHARP」KI-N50A-W設有加濕功能；2,680港元的「Panasonic」F-PXV35H機身較纖薄及輕巧，在整體表現不俗下獲4星評級。

至於家居有否需要添置空氣清新機，香港醫學會會董及呼吸系統科專科曹忠豪醫生表示，正常使用空氣清新機可以去除空氣中的病毒顆粒，但並不能阻止病毒依附著衣服或飛沫傳播，故用戶不應完全依賴空氣清新機。反之他提到，設計欠佳的空氣清新機不但不能過濾致敏原，反會於室內釋放污染物。若用戶沒有定期清洗或更換過濾器，容易孳生細菌和霉菌，反會污染室內的空氣。失效的過濾網會令室內的空氣污染物積聚，亦會加劇致敏反應，以致呼吸道的問題更加嚴重。

衞生署則建議市民開窗以增加鮮風供應、加強空氣流通、避免吸煙及保持家居潔淨等來改善空氣質素，又說有空氣清新機設加濕功能，免疫力弱的人士使用時應注入無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，並定期清洗及保養加濕器／設備，以減低患上退伍軍人症的風險。

「dyson」提到，僅以淨化污染物的速度並不能反映空氣清新機於現實家居中的全部性能及表現，又指應從智能感測、高效過濾和氣流投射三方面評估淨化性能。該公司續指內部及第三方測試量得的功率均較消委會量得的低約25%，非常影響能源效率的評分。