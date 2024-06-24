2019年持槍劫銅鑼灣錶行　劫案主腦罪成判囚13年

2019年12月銅鑼灣一間錶行遭劫匪扑爆櫥窗，12隻總值逾76萬元的名錶被劫去，其中兩名劫匪於早前承認搶劫罪，各被判囚8年。被指為劫案「主腦」的男子其後被捕，並承認處理贓物罪，但否認搶劫罪受審。陪審團最終以5比2裁定被告搶劫罪成，今（24日）在高院被判入獄13年。高院暫委法官郭啟安指，被告是案中策劃者，不但預先視察環境，更招攬他人參與，落手搶劫，判刑須反映罪責。

29歲被告李嘉文，否認搶劫罪受審。案件由高等法院暫委法官郭啟安，聯同由4男3女組成的陪審團主審。控方開案陳詞指，2019年12月22日傍晚6時許，有賊人打破銅鑼灣廣場一間錶行的櫥窗，劫去12隻二手名錶，總值逾76萬元。過程中，有劫匪曾用槍指嚇錶行保安。其中兩名劫匪李富超及李健良，在2020年1月被捕。兩人及後均認罪，被判監禁8年。兩人將會出庭指證李嘉文。

控方指，被告是劫案主腦，根據李富超指，被告於事前叫他由內地來港「工作」。之後，被告把搶劫目標告知他，並叫他買錘仔。劫案後，他將手錶交予被告，獲發5,000元報酬。

案件編號：HCCC 72/2022