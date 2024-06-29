簡化港人申領內地車牌 下月起可在港完成體檢等程序

下月起市民可在香港完成如體檢等申領内地駕駛執照的程序。

港車北上政策實施已將近1年，市民反應熱烈，至今已有數萬輛香港牌照汽車完成港車北上申請。跨境通聯服務中心（服務中心）今日（29日）成立，下月起市民可通過服務中心進行有效期內的內地駕駛證體檢和補換證服務。官員表示，市民可身在香港辦理一些如補換證的服務。

往時市民若需要駕港車北上內地，需要申領內地的駕駛執照，且市民必須親身返回內地的醫療機構進行體檢以滿足辦理內地駕駛證的必要程序。下月1日起，市民若需要進行體檢、補換證服務，可在香港的服務中心進行，毋須返回內地。服務中心實施網上預約，採取分日期、時段預約制，需辦證的客戶透過指定網址完成預約，再按預約時間前往服務中心辦證。

有官員對此表示，在香港就能夠辦理相關手續，相比之前一定是方便得多，為穿梭內地和香港兩地的本港市民，提供了很大便利。

隨着「港車北上」實施一周年之際，港珠澳大橋使用量屢創新高，5月份雙向車流量超過36萬車次，日均約12,000車次，當中「港車北上」佔每日大橋車流量的36%，實施至今有超過6萬輛香港單牌私家車完成「港車北上」申請，可見港人對於換領內地駕駛證的需求日益增加。