市民齊集將軍澳MCP新都城中心　全力為江旻憓打氣

四年一度的體育盛事巴黎奧運昨日正式開鑼,港隊今日(27日)出戰劍擊、游泳及賽艇首日賽事成為全城焦點,恒基地產旗下將軍澳MCP新都城中心今日舉行「齊撐港隊直播狂歡派對」,吸引數百名市民在現場直擊江旻憓(劍擊)、賽艇港隊「大師兄」趙顯臻及女子游泳代表隊等港將的精彩表現。杭州亞運男子花劍團體銅牌得主崔浩然及曾參加三屆奧運的前港隊游泳代表蔡曉慧更出席活動擔任嘉賓,即時分析戰況,增強市民對體育活動的熱度及了解,活動中更與觀眾互動大玩遊戲。此外,商場亦大派免費打氣包及下午茶自助餐美食讓入場市民邊賞邊享,同場邀請到人氣女團Lolly Talk即場獻唱及多個體育團體表演,帶動熾熱氣氛。

恒基地產集團租務(二)部總經理江寶欣女士表示:「今個暑假,恒基地產旗下兩大商場MCP新都城中心及MOSTown新港城中心推出多項以運動為主題的活動,以今日為例,我們配合港隊焦點賽事時間表,於MCP新都城中心舉行直播派對,並與商戶合作,提供下午茶自助餐美食,以結合『美食、觀賞、打氣及玩樂』四大層面的體驗,成功營造盛事氛圍,預計今個暑假期間可帶動商場人流和生意較去年同期增長15%。」

賽事期間,恒基地產連串【Breaking New Ground.突破恒常界限】活動,將奧林匹克精神感染全城。集團旗下MCP新都城中心今日直播港隊出戰女子重劍個人賽、男子單人雙槳艇及女子4×100米自由泳接力初賽,活動成功吸引大批市民於商場直擊賽事,令體育盛事化。中庭「逼爆」觀眾,市民駐足觀看。每當港隊出賽,尤其江旻憓出場時市民更加群情激昂,而江旻憓亦不負眾望,以出色發揮接連擊敗對手勇闖四強,有望為港隊奪取首面巴黎奧運獎牌!「港隊加油!」的吶喊聲此起彼落,大家心情興奮,活動凝聚社區全情投入於體育盛事之中。

劍擊運動員崔浩然及前港隊游泳代表蔡曉慧親臨活動現場,提供深入的技術分析,又聯同人氣女團Lolly Talk作運動示範及與現場觀眾大玩遊戲及大派禮品,炒熱現場氣氛。活動中更有在今屆奧運首次成為正式項目的霹靂舞、花式跳繩、藝術體操、跆拳道、啦啦隊等體育表演,將現場熱度推至高峰。

崔浩然透露他今次作為賽事直播活動嘉賓的體驗新鮮有趣:「今次換個身份,初次以賽事直播活動嘉賓的身份和大家一同參與奧運,讓我從全新的角度來體會賽事。在現場能直接感受到每位市民的熱情,對香港運動員的支持,對所有運動員來說都是推動大家爭取更好成績的原動力。」

蔡曉慧也分享了個人感受:「香港泳隊的水平很高,運動員日常訓練嚴謹,相信他們只要專注好好發揮,應對挑戰,將訓練成果展現出來,一定會取得佳績,讓我們一齊來為香港泳隊集氣,向頒獎台全力進發!」

四年一度的巴黎體壇盛事席捲全球,港隊穩執35張比賽入場券,氣勢如虹。即日起至8月中旬,MCP新都城中心尚有其他精彩活動,除了與TVB合作,於賽事舉行期間每日無間斷於商場大電視直播賽事,商場更特意邀請不同團體舉行多場動感十足的演出,包括講求速度和敏捷度的花式跳繩表演,以及充滿活力的舞蹈表演,為大家帶來賞心悅目的表演,讓各位投入運動狂熱。此外,商場亦於同期舉辦星級運動員體驗工作坊、運動員相片展覽及大型運動主題商場裝置,與香港市民共迎每個港隊的熱戰時刻!

MCP 新都城中心誠意邀請了前港隊運動員主持運動體驗工作坊,對劍擊有興趣的小朋友,可於8月4日(星期日)來到MCP新都城中心,近距離觀賞前港隊劍擊運動員 「大師兄」張小倫運動示範及學習獨門技巧。機會難得,萬勿錯過!

此外,由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會(港協暨奧委會)主辦的「邁向巴黎奧運 Road to Paris」焦點活動「矚·動·奧運 Eye on the Olympics」運動員相片展覽來到壓軸一站MCP新都城中心!於8月7至11日,公眾可於商場免費觀賞5位著名體育攝影師,包括世界盃場地單車賽香港站及香港馬拉松指定攝影師程詩詠(Brian)、劉嘉承(Calum) 、陳曉峯 (Jason) 、李玥及梁諾彤 (Emil) 為24位香港運動員拍攝破格創新的個人照,在鏡頭的探索和捕捉下展露持續求夢的熱情,以光與影記錄在賽場以外鮮為人知的另一面。