消委會測試市面25款卷裝廁紙　4款較難沖散或致坐廁淤塞

廁紙是日常生活的必需品，對每個家庭都不可或缺。但如果廁紙質素欠佳，會影響使用時的舒適感。消委會測試市面25款卷裝廁紙，比較其吸濕能力、強韌度、易沖散程度及柔軟度等，結果顯示整體衞生情況理想，其中5款3層紙及3款4層紙樣本取得獲4.5分總評。取得4.5分的3層紙中，「Meadows」的售價最為便宜，大約零售價為28港元一包共10卷，成為性價比最高的，細項評分當中其吸濕性能、乾紙的抗拉強度及柔軟程度均有4.5分，而容易沖散程度及衞生程度則全取5分。

雖然廁紙在濕水後仍保持強韌可更方便使用，但廁紙若在濕水仍過度強韌，或有可能在沖廁時難被沖散，容易造成渠道淤塞。消委會在沖散測試模擬廁紙在坐廁渠道被沖散的情況，發現「皇冠」等4款樣本未能通過測試要求，未能分散出1片或以上的紙屑，消委會建議消費者選購廁紙時可能需要因應使用習慣和家居渠道情況而有所取捨。

消委會更指出參考內地標準，廁紙應在包裝上標示每格的長闊度、層數、每卷格數或淨重、生產日期及保質期等資料。但25款樣本中只有3款有標示每格尺寸、2款有標示每卷格數、8款有標明每包或每卷總重量，惟所提供的不是去除紙筒及包裝紙的淨重量。另外，只有7款樣本有同時標示生產日期及保質期，其餘只列出生產日期。消委會認為生產商應清楚標明相關資訊，方便消費者在選購時比較不同產品的分量及有效期限。

消委會建議市民在選購和使用廁紙時，可選購每包較重、捲得緊密、紙卷直徑大而中間紙筒較細的廁紙。壓花設計的廁紙捲起時外表較為蓬鬆，視覺上會較為大卷。而藥行、藥房或家品店的廁紙價格比超市較穩定，而超市供應的牌子和型號則選擇較多，於不同時間推出不同牌子型號的優惠，選購時不妨多比較價錢。另外，廁紙使用時可能會釋出微細紙屑，放於洗手間亦易因環境潮濕、擺放時間長而孳生較多細菌，因此不宜用廁紙來取食物或抹嘴臉。

「皇冠」的代理商回應消委會指，在收到消委會的測試報告後，已委託國際認可的第三方檢測中心再作分散性測試，結果通過沖散要求，並指當衞生紙進入污水管道後會於流送過程中逐漸被分解散開，又表示現時亦未有收到有關衞生紙分散困難的反映。