初選案45名罪成被告全部求情完畢　法官將另定日子判刑

參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。隨着呂智恆及林景楠今（3日）在西九龍法院（暫代高院）完成求情，45名罪成被告全部求情完畢。法官將另定日子判刑。45人中，只有林景楠保釋候判。

今日求情的兩名被告，是參與新界東選區的呂智恆及林景楠。兩人均認罪。呂智恆代表大狀求情說，他應被歸類為「其他參與者」，即使法庭認為他是「積極參與者」，也應只屬低端。至於林景楠方面，大律師指，林景楠應被視為「其他參加者」，而且曾經為控方作供，希望能獲扣減一半刑期，甚至考慮判處社會服務令。法官拒絕社服令建議。呂智恆及林景楠原均獲保釋。呂今申請撤銷保釋，還押候判。林則續准擔保外出。

本案有31名認罪被告，包括戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威、呂智恆、林景楠及伍健偉。16名不認罪被告中，14人被裁定罪成，包括何桂藍、陳志全、鄒家成、施德來、何啟明、鄭達鴻、彭卓棋、余慧明、梁國雄、黃碧雲、林卓廷、柯耀林、吳政亨及楊雪盈。

案件編號：HCCC 69,70/2022