教大25/26學年起改革　教育學士改為雙學位課程

香港教育大學將2025/26學年起改革教師教育課程，現有的13個5年制教育學士課程，將全線改為雙學位課程，融合幼兒教育與心理學、小學數學教育與人工智能與教育科技等與教育學士相關的非教育學位，讓矢志投身於教師行業的學生能深化既有教育主科的知識，亦可於日後將有關學問授予學生，學生亦須參與非教育學位的實習以汲取其他工作經驗。

另外，校方將為超過一半教育雙學位課程提供中、小學實習機會，畢業生可同時教授小學及中學課程。校方表示，改革是為了回應小學課程最新發展及教育界對有關專業教師的需求。

另外，教大將於2025/26學年起，開辦言語病理學及復康榮譽理學士、數碼中國文化與傳意榮譽文學士、個人理財榮譽文學士三個課程，部分課程則會加入新元素，例如競爭激烈的運動科學及教練榮譽理學士課程，將增設「數碼科技及運動」新學習領域，讓學生了解運動科學與教練、科技的應用。

教大亦將於2025年增加入學獎學金4成，總額近2,500萬港元，其中包括近增文憑試「星級」獎學金，考生每考獲1星便可獲5,000港元獎學金，另外選增設精英運動員全額獎學金，以及個別課程入學獎學金。