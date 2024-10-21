靈猴連亡多涉菌　玄學家稱辰戌沖土病　港運將再陷低谷

香港動植物公園接二連三有猴子死亡，最新一隻隔離觀察的松鼠猴離世，短短一周多痛失11隻靈猴，當中部分死因與類鼻疽有關。連環猴子死亡惹坊間猜測當中玄機。有玄學家指猴與「候」相通，寓意官運亨通，本來十分吉祥，惟猴子身亡暗示今年稍後時間香港運勢會更艱難。另有玄學家指最近正值甲辰年甲戌月，辰戌沖土，令泥土病菌更惡，不幸令猴子染上，提醒大眾最近亦要小心食物安全。

玄學家雲文子向東網指，牠們之死對香港年尾的經濟狀況也有玄機，因猴子是傳統象徵為吉祥物，「猴」與「侯」諧音，不論在形意引動氣場，或風水物品也被廣泛應用如「馬上封侯」、「封侯掛印」，寓意官運亨通，被封為侯爵，平步青雲。

不過，猴子死亡，香港表象面臨不景氣象，以「奇門遁甲」推算「死門」臨格局「庚加辛為白虎干格，求財大凶」，申庚為猴，最旺應期為寅申相沖之時，即年底年頭農曆12月，1月之時，暗示屆示經濟會再陷入低谷。

她續指，香港年底整體經濟難有突破性的轉機，出現大洗牌格局，有更多公司，商舖結業，管理階層甚至面臨被裁員的危機。但也因此製造了一些新小本經營的商業模式，或對中層人士衍生了新的機會。

另外，玄學家吳奇雲則表示，甲辰年本身為多事之年，10月正值甲戌月，八字上辰戌沖，尤其沖土，沖出泥土病菌「二黑」，而猴子生活在農舍之中，較常接觸泥土，因而較而易染病。他又指，近期腸胃病菌亦會特別嚴重，較易染上腸胃炎，因此大眾進食需小心食物安全。

香港動植物公園連環有多隻猴子先後離奇死亡，包括3隻屬極度瀕危的棉頂狨猴。港府解剖化驗衯猴屍後發現，器官組織有大量類鼻疽伯克氏菌，確認牠們死於類鼻疽菌引致的敗血病，估計與園區近日因工程翻起泥土有關。