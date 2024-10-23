約5.5萬外籍港人申「回鄉證」　內地當局已簽發2萬張

國家出入境管理局今年7月10日起，向非中國籍港澳永久性居民簽發有效期5年的《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》卡式證件。港府表示，由7月至10月中旬，共有約5.5萬名非中國籍香港永久性居民預約申請，而國家出入境管理局已簽發約2萬張新卡式證件，持卡式證件出入境內地達5.3萬人次。申請人的國籍主要屬歐美、東南亞和南亞國家等。

根據港府向首批領證及使用卡式證件到內地的人士了解，包括商界和學界人士等，他們認為措施大大縮短通關時間，充分滿足他們到內地洽談商貿、進行學術和文化交流及旅遊等需求。同時，港府亦一直與內地當局保持緊密溝通，確保持證人於內地口岸首次登記使用該通行證以及過關安排順利推展，包括增設更多英語指示牌、在有需要時增加人手為持證人提供協助等。

鑑於現時持有非中國籍通行證人士，在內地仍未能享受任何便利，包括不能直接開立銀行戶口、申請電話卡和購買鐵路車票等。議員黃英豪關注，港府會否爭取非中國籍通行證持證人與回鄉證持證人可享的便利一致。政府回應指，明白社會期望新證件在內地可有更廣泛的用途，港府會繼續與內地相關部委保持緊密溝通，以期提升香港居民在內地生活的便利度。