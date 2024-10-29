性暴力求助上升惟報案率下跌　風雨蘭促改善司法程序減事主壓力

本港首間性暴力危機支援中心風雨蘭發表最新一份 《風兩蘭個案回溯研究統計報告2019-2023》，就2019至2023年的5年間所深入跟進之1,984宗性暴力求助個案，及其他過去的個案作數據統計及分析。研究顯示性暴力求助個案數字持續上升，惟報案率下跌，深入跟進個案由2009至2013年間的1,047宗攀升至2019至2023年間的1,984宗個案，於最近的兩個5年間升幅達48.5%。然而，求助個案的報案率卻由2009至13年間的56.8%下跌至至2019至23年間的41.4%。

風雨蘭資深研究主任邱志衡指出，研究亦發現不少本來進入刑事司法程序的案件因當事人撤訴而終結，認為反映了現有司法程序對於個案事主的保護措施並不足夠，減低了當事人透過司法程序尋求公義的信心。另一方面，他認為司法程序的相關支援措施仍有待進步，當局應探討改善性罪行個案的報案、調查與起訴程序，以使司法程序的各步都能夠體現創傷知情之原則，從而減輕性暴力當事人從中需承受的壓力。

另外，研究亦發現過去5年影像性暴力個案及親密伴侶性暴力的個案急劇上升，單單在2019至23年間影像性暴力求助個案錄得304宗，佔「非接觸式性侵」整體個案的70%，其中有45%侵犯者更為事主的親密伴侶。風雨蘭總幹事莊子慧指出，影像性暴力及親密伴侶性暴力都牽涉社會缺乏對「同意」概念的清晰而一致的理解，例如受害人經常被質疑主動拍攝私密照就等於同意分享，需要進一步的公眾教育，及法律改革以進一步推動尊重意願的實踐。