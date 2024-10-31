研究指46%港人因價值觀差異分手　僅15%人成功挽回感情

有機構進行網上問卷調查，以了解港人在面對感情破裂時的態度，結果發現46%人分手或離婚的觸發點為難以協調的性格或價值觀上出現差異，相較之下因外遇或不忠而分手或離婚的只有24%，調查亦指出有82%人在關係破裂曾試圖挽回感情，68%人會選擇主動和解及配合，有46%人則選擇改變自己的行為及態度，然而，大部分人都對挽回方法的有效性持保留態度，只有15%人認為能有效挽回感情。另外，37%人表示半年內就可治療情傷，但有7%人則指要5年或以上時間才可恢恢原有的生活。

調查亦發現大眾對婚姻輔導的認知一般，只有30%受訪者表示曾尋求過專業協助，未尋求過個人心理輔導員或心理治療師協助的人當中，25%人應為其費用過高，18%人則指不相信服務可幫助解決問題。

調查機構香港婚活認為，當局應增加對心理輔導及婚姻輔導資源的投放，包括資金及人力，以支持非政府組織於輔導上的營運，以應付港人對解決情感問題增長的需求。另外亦應透過教育及公共宣傳，提高市民對心理健康的重要性認知，並消除尋求心理輔導的疑慮，同時當局亦應多與非政府輔導組織合作，建立更多輔導平台。

調查團隊亦分享婚後輔導個案，指女方注重工作效率及成果，男方較隨遇而安，二人同期入職，女方則因辦事能力較高成為了男方的上司，令關係變得不平衡，特別在子女學業上，太太希望子女功課之外要做更多練習，為升中做好準備，但先生認為做好功課就可以。

在經過輔導後雙方除了知道大家的期望及性格差異，亦學懂欣賞對方的優點，太太會欣賞先生的高情商及人緣好，先生會欣賞太太的高能量及責任心。子女管教亦達成協調，容許孩子做完功課後，做一小時補充練習，另一小時就上籃球班。