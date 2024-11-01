聖方濟各成為港第二所應用科學大學　須向教局提交周年進度報告

教育局今日(1日)公布，聖方濟各大學成功通過香港學術及職業資歷評審局的機構評審，並獲教育局確認符合所有相關條件，成為香港第二所應用科學大學。聖方濟各大學須接受由評審局進行的機構定期覆審，以確保它能進一步提升作為應用科學大學的成熟程度和競爭力。此外，它亦須向教育局提交周年進度報告。

政府在評估聖方濟各大學的應用科學大學申請時已考慮，包括評審局的應用科學大學機構評審結果，以及聖方濟各大學在開辦應用學位課程和其他職專教育課程的經驗。評審局的機構評審着重聖方濟各大學在其院校和課程層面成為應用科學大學的決心和能力，當中涵蓋三個範疇，即管治、管理及質素保證；學習環境及學生支援；以及業界合作和認受。

聖方濟各大學前身為明愛徐誠斌學院，於2011年開始頒授學位及更名為明愛專上學院，並在2024年1月取得大學名銜及獲批准更名為聖方濟各大學。在2024/25學年，聖方濟各大學開辦兩個碩士學位課程、13個學士學位課程(包括兩個應用學位課程)，以及4個高級文憑課程，共約3,800名全日制學生及800名兼讀制學生就讀。