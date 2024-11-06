與內地商延長香園圍口岸通關時間 停車場明年縮至半小時可預約

港人北上消費，香園圍邊境管制站出入境人次屢創新高。議員陳月明今日（6日）在立法會口頭質詢研究如何疏導人流，當局回應指正與內地商討延長香園圍口岸通關時間，但需考慮雙方人手及交通等因素，期望改善口岸排隊過關的情況。

當局指在剛過去的周末，香園圍口岸錄得10萬人次過關，周末平均有8萬人次，平日7萬人次，已超過口岸設計容量，入境處已在出入境大堂加設流動櫃位及E道自助過關，平日非高峰時段市民幾分鐘就可完成過關程序，節日高峰平均等候時間約15分鐘，是能接受的情況。

議員陳克勤促延長通關時間及長遠而言考慮擴建口岸。當局指延長通關時間是研究課題，至於擴建方面，當局指設計空間現階段仍可接受，擴建會不時檢討。

對於有關管制站的非禁區範圍設有兩個收費公眾停車場，共提供415個私家車泊車位、36個電單車位和15個客貨車位，當局指政府產業署計劃優化公眾停車場的網上預約系統，由目前只接受兩小時前預約，改為半小時前預約，預計在今年底或明年初落實。當局會與停車場經營者保持聯繫，做好管理，減少塞車情況。

當局又指將於明年落實沙頭角口岸重建方案，初步研究以「跨河建」形式興建，在各自的邊境興建大樓，並實施「合作查驗、一次放行」。