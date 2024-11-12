社署已批520萬元資助290名殘疾僱員　購置輔助儀器或改裝工作間

殘疾人士不時遇到求職困難。當局向立法會提交的「為殘疾人士提供的就業培訓和支援及政府聘用殘疾人士的情況」文件顯示，社署推行殘疾僱員支援計劃截至今年9月底，計劃已批出約520萬港元，資助約290名殘疾僱員；視障人士資訊科技計劃已批出約130萬港元，資助共8家機構/院校及約40名殘疾人士。

支援殘疾人士事宜小組委員會下周一(18日)將召開會議，討論有關政府為殘疾人士提供的各項就業培訓和支援服務，以及政府聘用殘疾人士的情況。當局文件顯示，社署推行的殘疾僱員支援計劃，為僱主提供一次性的資助，以購置輔助儀器及/或改裝工作間，協助殘疾僱員在工作場所執行職務及提升工作效率，截至今年9月底，計劃已批出約520萬港元，資助約290名殘疾僱員。

文件亦顯示，資助殘疾人士購置所需的電腦設備，截至今年9月底，計劃已批出約530萬港元，資助約415名殘疾人士；資助在學習或工作上必需使用高效能資訊科技並有經濟困難的視障人士購置輔助器材，截至今年9月底，計劃已批出約130萬港元，資助共8家機構/院校及約40名殘疾人士。

此外，當局又稱社署透過「創業展才能」計劃提供起動基金，改善殘疾人士的就業情況，截至今年9月底，計劃已批出超過1億7,200萬港元資助款額，成立142項不同性質的業務，包括清潔、飲食、汽車美容、盲人按摩、零售店服務、蔬菜批發和加工、生態旅遊等。業務項目累計共創造了約1,420個職位，當中約1,000個專為殘疾人士而設的職位(70%)，所聘用的殘疾人士包括精神復元人士、智障人士、肢體傷殘人士、自閉症、視障及聽障人士等。