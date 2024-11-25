相思灣村佔官地貨櫃屋圍封及待拆　投訴人指《東方》出手迅速糾正

西貢相思灣村被指有人以貨櫃屋佔用官地有新進展，東網昨日(24日)報道地政總署已張貼新告示，要求涉事人今日(25日)前停止佔用官地行為，而記者今日再到現場視察，發現相關貨櫃屋被圍封及噴上「待拆」二字，而原本擺放附近的雜物則移到另一端。投訴人指早前投訴了兩至三年均毫無寸進，相信涉事人會按當局要求移走相關貨櫃，是《東方日報》出手才令部門及佔用人迅速糾正。

東網早前接獲市民舉報並跟進相思灣村有人佔用官地，擺放貨櫃屋及雜物事宜，地政總署接獲查詢後亦派員到場張貼告示，飭令相關人士於今日前停止佔用政府土地。記者今日再到現場視察，發現涉事貨櫃屋已被人用紅色膠帶圍封，並在其中一面以紅色噴漆，噴有「待拆」二字，而原本擺放附近的雜物，包括獨木舟使用的槳及一些直立板等，就被人放在下一級，未知是否涉及違佔土地。

投訴人陳先生(化名)直言，早前投訴地政總署多年均愛理不理，向《東方》舉報後，不但地政派員重新張貼通告，連涉嫌佔地的原居民也「知衰」，將貨櫃屋圍封並相信會主動拆除，他感謝《東方》為民請命，希望相關人士守法，不再佔用官地。

事緣兩年前有原居民在村公所附近擺放一個白色貨櫃用作擺放水上活動店物品，地政總署當年已證實該貨櫃違佔官地，要求涉事人在限期前移除，惟兩年過去貨櫃原封不動，投訴人直言地政對違規情況無動於衷遂向本報舉報。記者再向地政總署查詢相關事宜後，該署重新張貼通告飭令違佔人今日(25日)前移走貨櫃，否則最高可罰50萬港元及監禁半年。