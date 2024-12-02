患思覺失調漢墮亡　疑逃離醫院失足　裁死於意外

一名患思覺失調的男子，疑因跟女友吵架後飲漂白水，留醫伊利沙伯醫院期間，被發現倒臥醫院大樓對開馬路，搶救後不治。死因庭早前就事件展開研訊，至昨日陪審團退庭商議約1小時，一致裁定是高處墮下死亡，死於意外。

是次研訊對象是李卓文，2021年8月13日被送入伊利沙伯醫院，留院兩日後離世，終年26歲。證供顯示，2015年起，死者患思覺失調，需定期覆診及服藥。2016年8月12日，死者跟女友爭執後飲漂白水，翌日送往伊院治理。8月15日晚上，死者跑離病房，其後被發現倒臥醫院外馬路，同晚11時證實死亡。死因裁判官引導陪審團時指，陪審團可裁定死者死於意外、死於自殺或死因存疑。

陪審團商議後一致裁定死者死於意外，死因是高處墮下，多處受傷。陪審團向醫管局和伊院提岀5項建議，包括為醫護人員提供合適培訓，例如針對精神病人的風險評估、緊急處理措施等。另外，應檢視當值醫護團隊人手安排，並充分關注人手不足的問題。伊院亦應加強病房出入口門窗開關指引及安全措施，並定期作檢測，以減低意外風險。

案件編號：CCDI-15/2022