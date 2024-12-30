人人暢道通行計劃　下個財年預算10.3億　為計劃推出來最高

港府在2012年8月提出「人人暢道通行」計劃，為全港各區符合條件的行人天橋、高架行人路及行人隧道加建無障礙設施，方便市民上落，推行至今已12年。當局表示，有關計劃在2025至2026財政年度預算需要10億3,172萬元，主要用以支付該財政年度內正在施工和已完工，而涉及合約結算的項目的工程款項，亦為計劃自2012年推出以來最高。

運輸及物流局向立法會交通事務委員會提交文件，指升降機保養承辦商每週會進行一次例行保養檢查，期間升降機需停止服務約1至1.5小時。就維修所需的時間方面，在2023年10月至2024年9月，機電署的承辦商在不涉及更換零件的維修工作中，99%的個案在24小時內完成。另外,在需要更換一般零件的維修工作中，98%的個案在72小時內完成。每台升降機的經常性開支，包括升降機的電費、維修所需成本及其他相關費用會視乎個別升降機的設計而有所不同，平均約為每台每年37萬元。

據路政署網頁指出，政府推動「人人暢道通行」計劃下在各階段的382個項目，截至2024年8月31日，當中211個項目已經完成，另有166個項目正在施工，餘下的5個項目在完成詳細設計及其他相關工作後會盡快開始施工。