海洋公園兩新景點　生肖數字等為題　展出各類中草藥

海洋公園兩新景點今日（15日）開幕，通過不同主題包括生肖、數字及嶺南中草藥，向參觀者展示各類中草藥，向各地旅客推廣傳統中醫藥文化。高等教育科技學院（THEi）表示，希望新園區可成為教育界、業界和社區之間的連繫。

園內建立的新景點，「威威百草谷」和「百草生態徑」總面積約186平方米，是海洋公園聯同THEi設立。景點劃分為4個植物區域，分別是嶺南草藥、生肖草藥、數字草藥、花茶草藥，通過生動有趣的主題展示，向國際及本地遊客推廣中醫藥文化和增強公眾對中草藥植物的興趣。

當中生肖植物區域包括鼠尾草、牛大力、虎耳草、兔腳蕨、龍脷葉、蛇莓、馬藍、羊角藤、𤠣耳環、雞骨草、狗肝菜及豬籠草等有生肖動物名字的中草藥。數字植物區域則有以數字順序命名的中草藥，包括一點紅、兩麵針、三葉五加、四方藤及五葉木通等。

THEi校長劉建德表示，此次兩個新景點是可持續中藥園項目，也是中藥文化推廣的里程碑，成為教育界、業界與社區間的連繫。中藥藥劑學課程主任區靖彤表示，「百草生態徑」屬於園內生態徑的延申，有構想到建成用時約3年。之前也有多次到海洋公園舉辦工作坊以及講座，加強海洋公園工作人員們對中草藥和景點的了解。