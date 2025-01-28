高空工作掉輕心　地盤「殺」氣騰騰　勞動力續凋零

去年仙師就工業意外賜籤警醒高空工作易生意「藍袍改換錦衣歸」不幸應驗；今年仙師再賜第84籤中吉籤「韓信投軍」。玄學家分析籤詩指工人自以為是，輕視工業安全，做出高風險行為猶如自殺，預示高空工作、建造業仍是重災區。仙師另針對勞動力不足賜第43籤「韓文公諫君」，玄學家直言此籤意景淒涼，勞工問題新一年難有改善，人才會繼續離開，留下的只有庸才，導致人才凋零青黃不接。

第84籤中吉籤「韓信投軍」的籤文是「滿腹奇才志未沖，鉄鷄難舉意無容，張良指示身投漢，項羽烏江命自窮」。《黃大仙靈籤正解》指，韓信本來是項羽的部下，但滿腹奇才而不得志，他在楚軍時因試舉一隻鐵公雞未成功而受奚落，導致自尊心受損。在張良指引下，離開項羽投靠劉邦。至於第43籤下下籤「韓文公諫君」，其籤文是「只因直諫怒天顏，晝夜難離在馬鞍，主僕奔忙神亦倦，更加雪重擁藍關」。

玄學家吳奇雲綜合分析表示，籤文提到「會自殺」，很多工人疏忽自身工業安全，忽視應做的防禦措施，反而做很多高風險行為，情況猶如自殺。如要減少工業意外，可學習西方增加使用機器，重點是工人千萬不要「自殺」。

籤文又提到項羽的離開，韓信才會失敗，吳奇雲續分析稱，今年發生工業意外的主因，涉及一班資歷高的人士離開，而且近年外勞增多，加上留下來的人，無論其管理方式、技術都較前人差，即青黃不接導致。籤文揭示本港今年人才會繼續流失，而真正有用的人才絕對不會來港，所搶的人才未必合大眾心意，加上管理者只接受合自己心意的「人才」到港，最終只吸引到庸才。

本港2024年首10個月內，各項人才入境計劃共收到近18萬宗申請，當中近12萬宗獲批。根據各項人才入境計劃獲批來港的人士中，約7.5萬人已經到港。同時，有約7.5萬名受養人隨同獲批人才抵港。高才通計劃、優才計劃以及輸入內地人才計劃下獲批個案分別為34,360宗、9,423宗及21,296宗。