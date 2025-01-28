多款歐洲產汽水氯酸鹽含量或超標 食安指香港暫無進口或銷售

有報道指可口可樂公司多款飲品的部分批次可能含有較高濃度的氯酸鹽。

近日有報道指可口可樂公司多款飲品的部分批次可能含有較高濃度的氯酸鹽，並在歐洲部分地區正進行回收。食物環境衞生署食物安全中心今日(28日)表示十分關注有關事件，並已聯絡香港本地進口商及零售商跟進。初步調查顯示，香港太古可口可樂有限公司未有進口或銷售受影響批次產品。

氯酸鹽是一種除害劑及用作殺菌的消毒劑，長期攝入過量的氯酸鹽可能會影響甲狀腺功能。食安中心呼籲市民如持有或在海外購入受影響批次產品應停止飲用，業界亦應立即停止使用或出售有關受影響批次產品。

事件涉及8個品牌，詳情如下：

FUZE TEA涉事產品：BLACK TEA PEACH HIBISCUS、GREEN TEA MANGO CHAMOMILE及SPARKLING BLACK TEA LEMON，生產批號是328GE至338GE，包裝分別為200毫升玻璃瓶裝、250毫升罐裝及330毫升罐裝。

FANTA(芬達)涉事產品：ORANGE、ZERO SUGAR ORANGE、AGRUMES、EXOTIC、LEMON及ZERO SUGAR PINEAPPLE GRAPEFRUIT，生產批號為328GE至338GE，包裝分別為200毫升玻璃瓶裝、250毫升罐裝及330毫升罐裝。

MINUTE MAID(美粒果)涉事產品：MULTIVITAMINS及APPLE，生產批號是328GE至338GE，包裝分別為200毫升玻璃瓶裝及150毫升罐裝。

COCA-COLA(可口可樂)涉事產品：ORIGINAL TASTE、ZERO SUGAR、ZERO SUGAR NO CAFFEINE、LIGHT、CHERRY、ZERO SUGAR CHERRY及ZERO SUGAR VANILLA，生產批號是328GE至338GE，包裝分別為200毫升玻璃瓶裝、1公升玻璃瓶裝、150毫升罐裝、250毫升罐裝及330毫升罐裝。

NALU涉事產品：ENERGY GREEN、EXOTIC、BOTANICAL YUZU ROSEMARY、FROST及BOTANICAL STRAWBERRY RHUBARB，生產批號為328GE至338GE，包裝分別是250毫升罐裝及330毫升罐裝。

ROYAL BLISS涉事產品：TONIC WATER及AGRUMES YLANG YLANG，生產批號是328GE至338GE，包裝分別為250毫升罐裝。

SPRITE(雪碧)涉事產品：LEMON-LIME及ZERO SUGAR，生產批號為328GE至338GE，包裝分別是250毫升罐裝及330毫升罐裝。

TROPICO涉事產品：L’ORIGINAL，生產批號是328GE至338GE，包裝分別為330毫升罐裝。