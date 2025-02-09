境外機關收買華退休人員　竊取國家機密

國家安全部周日（9日）公布，國家安全機關近期偵破一宗境外間諜情報機關委託在華調查諮詢公司，以感情拉攏、金錢收買、合約包裝及項目合作等手段，誘拉中國核心要害崗位退休人員，搜集竊取國家秘密案件。

境外間諜情報機關為獲取中國某重點行業發展情況，委託在華調查諮詢公司在國內該行業內尋找專業諮詢顧問，並把該行業核心要害部門退休人員馮某列為重點拉攏對象。該調查諮詢公司人員頻繁與馮某聯繫，利用其退休後保密意識鬆懈、與前單位在職人員仍有密切交往便利條件，許以高額諮詢報酬，希望馮某提供該領域核心涉密資訊。馮某同意提供諮詢後，該調查諮詢公司與其簽訂合約，將搜情竊密行為偽裝成商務諮詢活動。

當簽訂合約後，馮某還把已離職的前下屬江某發展為下線，以推動項目運作為由，廣泛動用兩人在該行業積累人脈資源，搜集、刺探相關核心重點項目建設初期總體規劃、部署考慮、項目進展等情況，然後結合自身專業背景，定期編寫所謂諮詢報告，經過加密處理後提供給該調查諮詢公司，再由該公司翻譯整編發送給境外間諜情報機關，兩人借此收取巨額經濟報酬。

經國家保密行政管理部門鑑定，馮、江二人向境外提供的資訊中包括數份機密級國家秘密及情報，嚴重損害國家安全和利益。最終，法院以為境外非法提供國家秘密罪，判處馮某6年有期徒刑，剝奪政治權利兩年，江某則因境外刺探、非法提供國家秘密罪而被判5年半有期徒刑，剝奪政治權利兩年。兩人另分別被沒收50萬元人民幣（約53萬港元）個人財產。