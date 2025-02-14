騙徒以「#」號短訊扮速遞公司　專家疑假基站搶信號發訊息

為防範詐騙短訊，港府前年年尾開放公司或機構登記為「已獲認證的發送人」並使用「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊。不過「道高一尺，魔高一丈」，由於騙徒手法層出不窮，短訊騙案變得真假莫辨。近日有網民在社交平台發文表示，騙徒近日開始模仿速遞公司以「#」為開頭，發送訊息予市民，並要求提供住宅地址作派送郵件。資訊科技商會榮譽會長方保僑今日(14日)表示，懷疑騙徒是用假基站作發送訊息，雖然覆蓋範圍很細，但若市民不小心走過覆蓋範圍，則會被騙徒的信號阻擋了原來電訊商的信號，從而「搶」去原本的信號發送詐騙訊息。

近日有市民在社交平台發文指出，接獲以「#」為開頭的速遞公司帳號發送訊息，聲稱其包裹的收貨地址不完整，速遞員無法聯絡收件人，不能完成派送，要求收件人點擊額外連結，以更新地址。有心水清的網民就指出該短訊有不少疑點，例如短訊內容會使用內地用語「派件小哥」，附設的超連結看起來也不太真實。有網民亦指早前曾經收到，立即便打電話到速遞公司客服確認真偽，或是直接上速遞公司官網查詢訂單，以免受騙。

方保僑表示，此類短訊騙案以往曾在內地流行，懷疑在港出現同樣以「#」為開頭發送偽冒訊息。他解釋指，此類騙案手法應是騙徒以假基站發放短訊，其覆蓋範圍雖然很小，可能只有數百米距離，但只要行經覆蓋範圍信號夠強，就會阻礙到本來電訊商信號，並「搶」了原本的信號發送騙案訊息，「因為啲短訊佢(騙徒)自己作㗎嘛，咁所以基本上個SID(安全標識符)係咩、有無#號，短訊內容係咩全部佢作。」

他又指出，雖然受影響範圍細，但只要不小心行過便會收到，騙徒會在同一時間大量發送偽冒短訊，以求「撞彩」有市民剛巧接收到並進入該些騙案網站。方提醒市民，短訊連結的網站有可能是釣魚網站，甚至是木馬程式，在目前未有拆解方式前，只要見到一些奇怪網頁就千萬不要進入，需提高警覺，切勿掉以輕心。