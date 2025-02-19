黎智英認專欄文章中稱「我們的勇武手足」　無譴責「裝修」行為

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（19日）踏入第135日。黎智英繼續接受盤問。黎智英承認曾在專欄文章中稱呼「我們的勇武手足」，亦沒有直接譴責「裝修」行為，但否認支持暴力，重申在他看來，暴力會令運動失去道德高地及國際支持。

控方就着2020年1月5日刊登於《蘋果日報》、黎智英的專欄文章〈2020 和勇繼續一起撐下去〉發問。文中他寫到一名約14歲至15歲的少女，向警員叫喊：「黑警死全家！」等字眼，文中稱「有這樣嫉惡如仇的優秀勇敢年輕人，香港真是塊福地」。黎智英今再次承認這屬於低級趣味，他感到後悔。黎形容自己是和平及非暴力人士，認為勇武泛指前線年輕人，他們不一定使用暴力。就着「光時」口號，黎聲稱當時沒有想過贊成或反對。

文章另寫到「我們不知道『裝修』滙豐銀行的黑衣人是否我們的勇武手足，但是打爆中國人壽店舖玻璃的兩位黑衣人便甚有可疑。現場目擊者質疑破壞者是喬裝警員」。黎智英庭上同意，沒有在文中明確譴責破壞行為，但他以疑問的方式撰寫，便間接反映對行為持負面態度。如果他支持，他便會直接寫出來。他之所以用「我們」，並不代表自己屬於他們一分子，只是代表彼此身處同一場運動之中。

此外，文中提及「教育是我們今後抗爭的重要戰場」。黎智英今指，反修例運動後，當局會在港開展愛國教育，他認為將會是個「洗腦」的過程，因為愛國應該是自願而非強制。控方質疑，黎智英在文中作出沒有基礎的猜測，旨在鼓吹仇恨。事實上，在2019年至2020年間，黎智英從沒譴責暴力。黎統統否認上述指控，重申自己一向反暴力，認為暴力會令運動失去道德高地，繼而失卻國際支持。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全玻璃罪。

案件編號：HCCC 51/2022