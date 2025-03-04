政府交代物流發展　議員引述業界指跨境司機不足　講乜都係吹水

立法會經濟發展事務委員會今日(4日)討論物流業發展的政策，議員田北辰指現時兩地營運車司機資格未互認，引述業界指「前線跨境司機都唔夠，後面講乜都係吹水」，他關注為何現時物流車司機仍要到內地考試才能獲取執照，舉例內地現時考車牌年齡混亂，指互認是容易做法。

運輸及物流局局長陳美寶回應稱，一直有和業界有密切聯繫，曾有2小時會面並知悉情況。她指本港不積極的聲音是不盡不實，現時兩地均希望加強物流融合發展，期望今年底至明年初就互認取得成果。

旅遊界議員姚柏良關注未來洪水橋物流圈會否預留土地試驗或發展無人機，舉例從內地送外賣來香港也很近。委員會主席葉劉淑儀補充「ICQ」的問題，指「送太空油過嚟又點呢？」陳美寶回應指這是很有意思的意見，會考慮，但指出兩地海關亦關注安全，要徵詢其意見。

委員會副主席嚴剛關注本港發展物流時如何與國家份工合作，例如設立協調委員會，避免重複建設、無序競爭。他又關注政府是否正在研究跨境無人駕駛。陳美寶表示，兩地分工「在實際操作上慢慢形成」，本港和鄰近港口已通過多式聯運，以「鐵路拉動港口」等不同方式帶動貨運。她又表示往後技術發展涉及3地協調，是未來可探索的方向。