專業團體建議違強制驗樓應設兩級罰款　促局方定義小型僭建物

發展局於去年底提出修訂《建築物條例》（第123章）。測量師學會今日（5日）發表記者會，對局方修訂建議表示歡迎，但認為針對引入定額罰款制度至強制驗樓通知，罰款金額未足夠起阻嚇作用，應分為兩級罰款機制；學會又建議加設「嚴重僭建物」類別，並建議確立清晰定義「小型僭建物」等。

測量師學會表示，支持引入定額罰款至不遵辦強制驗樓通知，以更有效促使業主遵辦，但現時建議的6,000港元定額罰款金額或未足夠起阻嚇作用。學會建議制定分級定額罰款制度，按建築物規模、單位數量或總應課差餉租值額掛鉤，將罰款分為6,000港元及1萬港元兩級，並明確區分個人處所和公用部分的罰款額。

至於「嚴重僭建物」方面，學會認為應主要針對現行僭建物政策下，「須予以取締」類別下對生命或財產明顯構成威脅或迫切危險的僭建物，以及嚴重違法的僭建物，例如大型僭建物；並支持提高罰款至30萬港元及再犯的60萬港元，亦應增加再犯的監禁年期至3年，以加強阻嚇力。

此外，在定義「小型僭建物」方面，學會建議實施綜合檢核計劃，容許業主在經檢核後可保留在《條例》修訂實施前已建造的「小型僭建物」。而政府亦應更詳盡解釋擬納入不同類型的「小型僭建物」的理據並設立相應的小型工程項目，讓業主能合法地搭建、維修、拆卸此類建築物。學會認為，「小型僭建物」必須由熟悉《條例》及其他相關法例的建築專業人士進行檢核，以充分保障公眾安全及業主的權益，並建議在業權共享樓宇申請檢核時，需先要求申請人獲得法團或公契經理人的批准。