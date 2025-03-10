倡最多分判三層助減工業意外　建造業議會啟用物管智能監察中心

香港建造業議會今日（10日）介紹議會今年工作重點，探討建造業發展趨勢表示。建造業議會主席何安誠表示，經過了建造業界的努力，已將前年的20宗的死亡事故減至13宗，進入AI的年代，議會已開始做4S「安全智慧工地」系統，截至在去年底，大約有60%(500個)香港地盤已經取到4S標籤，希望擴展至全部工地。他認為，層層分判導致意外頻生，所以希望與分判商商討，最多分判三層。

對於新年前後有不少工程公司倒閉，議會如何看未來。何指預算案提到中期財政預測的基本工程開支，由去年預計平均每年約900億港元，增加至未來平均每年約1,200億港元，令整個行業很振奮，會幫助建造業界看到前景是亮麗，業界會繼續在人才及其他方面投資，加上議會有財務幫助，所以整體方面是看到曙光。

議會將出資約1.5億港元，資助業界為合共2,500名工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生，提供在職培訓，協助更多青年獲取專業資格。建造業議會指，每年以上數個專業範疇共有近千名本地畢業生，他們受訓約3年，包含了5個不同的專業，最重要是希望給予青年在建造業行業有發展前景，可令到公司更有空間挽留青年人才。

此外，議會指物業管理行業一直都面對很多不同挑戰，議會將新科技帶入物業管理行業，將它變成數碼化，對整個物業管理行業有很多好處，議會已於2023年8月底啟用物業管理智能監察中心，該物業管理智能監察中心除了日常要做一個保安的監測之外，亦混合了AI元素，目前已有7個物業正運作有關管理智能監察中心。建造業議會執行總監鄭定寕透露，議會就着AI應用做了很多舉措，其中正建立一個大數據的模型管理模型和AI，例如當工地出現安全問題，需要做調運工作，大數據模型可提供建議和答案給有問題的工地。

建造業拖糧問題持續未能改善。何安誠指近日出現個別欠薪事件，坦言不想去批評個別地盤，因為已經涉及一個地盤管理問題，有關問題不可以說是一個非常嚴重的問題，不過建造業由去年下半年開始，有關資金方面是需要特別關注，故議會得到發展局和金管局的支持，大家於去年連續會面兩次，解釋行內的生態模式。他重申，建造行業仍充滿機會，政府有加大北部都會區、醫院行務等工程，以上工程是不會停下來，故整體大環境是不會出現問題，所以希望銀行繼續支持。