機管局前主席蘇澤光新書展示奮鬥歷程　稱香港出路是善用國際優勢

機場管理局前主席蘇澤光今日(10日)發表新書《不說不可能——從廣州街童到機場主席》，除簡介其由廣州街童蛻變為香港機場管理局主席，以及從政務官到華爾街，再馳騁公私營機構等的傳奇一生外，亦透過著作刊登128幅珍貴歷史照片，講述香港經濟轉型，改革浪潮與國際合作的關鍵時刻。他出席新書發布會時評論國際時局，稱香港的出路，要善用自身的國際化優勢，繼續積極參與粵港澳大灣區建設，發揮「超級聯繫人」角色。

蘇澤光於中環集古齋出席新書發布會，該書以其人生經歷作主軸，從當初的廣州街童，變成掌管機場的前機管局主席的奮鬥歷程，而書中輔以128張相片，展示他與多名重量級國際政要人物會面的時刻，包括前英國守相戴卓爾夫人、前新加坡總理李光耀及前美國總統布殊等。

美國總統特朗普重新上任後，向全球包括中國及香港在內，不同經濟體發動新一輪貿易戰，國家提出香港要深化國際交往合作。蘇澤光就此議題發言，並指香港的出路是善用自身的國際化優勢，繼續積極參與粵港澳大灣區建設，更好地融入國家發展大局，亦應做好內地與國際間「超級聯繫人」的角色。