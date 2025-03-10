1至2月全國鐵路發送7.26億人次　創同期新高

中國國家鐵路集團有限公司周一（10日）發布消息，今年1至2月全國鐵路發送旅客7.26億人次，同比增長4.7%，創歷史同期新高，運輸安全平穩有序。鐵路部門加強跨境旅客運輸組織，廣深港高鐵發送跨境旅客502.7萬人次，同比增長10.3%。

國鐵集團客運部負責人指出，一年一度的春運貫穿過去兩個月，跨區域人員流動加速，學生流、務工流、探親流、旅遊流疊加，鐵路客流呈現強勁增長態勢。鐵路部門精心組織春運，用好去年新開通的線路、車站和新配置的動車組裝備，優化列車開行方案，及時在熱門方向、時段、區間增加運力供給，保持普速列車開行規模，開好公益性「慢火車」和「鄉村振興」列車，全國鐵路日均開行旅客列車11,605列，同比增長8.7%。

負責人提到，中老鐵路發送跨境旅客5.9萬人次，同比增長57.9%，另開好中蒙、中俄國際旅客列車，促進跨境人員往來和旅遊消費。鐵路部門亦完成了亞冬會鐵路運輸任務，開行銀髮旅遊、冰雪旅遊、踏青賞花等各具特色的列車，打造消費新場景，助力旅遊經濟、銀髮經濟、冰雪經濟發展。鐵路部門將動態跟蹤客流運行情況，豐富客運產品供給，加大旅遊列車開行力度，持續提升站車服務品質。