戶戶送曾違競爭被查　終修訂餐廳協議　惟承諾不足3年便離場

外賣平台Deliveroo戶戶送及foodpanda曾經涉嫌違反競爭條例，被競爭事務委員會調查。其後兩個平台承諾修訂與餐廳合作協議條文，為期3年，並獲競委會接納及結束調查。競委會在2023年底提到，美團旗下外賣平台KeeTa市佔率逾10%，因此foodpanda及戶戶送仍可要求獨家合作餐廳不能與KeeTa合作。不過時至今日(10日)，戶戶送宣布撤出香港市場，變相該公司在承諾後1年多已離場。

新冠疫情期間，外賣行業大行其道，兩大外賣平台乘勢而起及瓜分市場。不過平台與合作餐廳訂立的部分「不平等」協議被指可能違反《競爭條例》。競委會在2023年初指出，平台要求獨家合作的餐廳只能與一個平台合作，阻止餐廳就轉換平台接觸、會談和磋商。若餐廳轉為同時與其他平台合作，或遭懲罰，如被追收佣金差額等。

競委會當時表示，兩大平台在網上外賣送遞的市場內，各具一定程度的市場權勢，有關條文有可能會妨礙新成立或小型平台進入市場及擴張業務，削弱市場競爭。

其後，兩大平台分別在2023年底承諾修訂條文，容許餐廳與新進或市佔率不逾10%的小型平台合作時，不會失去與foodpanda或戶戶送獨家合作時享有的商業誘因，包括較低佣金率等，承諾為期3年。不過，競委會提到，由於由美團營運的網上外賣平台KeeTa市佔率高於10%，所以不會被視為小型平台，變相容許foodpanda及Deliveroo戶戶送禁止獨家餐廳與KeeTa合作。