核物理學家劉暢從美回國　任北大助理教授

近來有不少在美華人科學家返華發展，頂尖學者「歸國潮」正在加速。其中核物理學家劉暢從美回國的消息引發網民關注，周二（11日）登上微博熱搜。北京大學物理學院相關工作人員周三（12日）證實，學院網站訊息顯示劉暢確已在上月入職，職稱為助理教授，又稱像這類青年人才從國外科研機構通過應聘等進入北大的其實也比較多。

內媒指出早在上月12日，北大物理學院微信公眾號就發布了「歡迎物理學院助理教授劉暢入職」的消息。劉暢2011年7月獲北大物理學院學士學位，2017年2月獲美國普林斯頓大學天體物理學系等離子體物理專業博士學位，同年3月至今年1月在普林斯頓等離子體物理實驗室從事研究工作，上月加入北大物理學院。該學院工作人員指出，目前進入北大的很多老師都有在國外科研院所求學或工作的經歷，這類老師入職後一般會有科研和教學上的安排。

此外，69歲著名數學家林華新近來也從美國回到中國，去年底加入新成立的上海數學與交叉學科研究院（SIMIS）並擔任教授。回國前，他在美國俄勒岡大學擔任了30年教授，也受聘為華東師範大學紫江講座教授。