涉呃共1360萬元採購單　機電署兩監工及供應商被控串謀詐騙

兩名機電署監工及一名供應商涉嫌於機電署採購維修零件時，以貪污不法手段令涉案供應商於七年間多次中標，並誇大購貨訂單的購買物品數量及價格，訂單金額合共逾1,360萬元。3人被廉政公署控告串謀詐騙，今午(19日)在西九龍裁判法院應訊。廉署指，相關貪污調查仍在繼續進行，不排除加控3人其他罪行或檢控其他涉案人士。

其中兩名被告為機電署衞生工程部一級監工曾德強(57歲)及葉偉豪(51歲)；另一名被告張俊傑(66歲)是三間供應商的唯一營運者，有關公司為Leader Med Technology Limited、Hi Quali Trading Company和麥格里醫院設備及維修。3人現階段被控共兩項串謀詐騙罪名，違反普通法。曾德強及葉偉豪分別負責為伊利沙伯醫院及油麻地賽馬會分科診所提供維修工程服務。二人職責包括聯絡供應商，索取工程所需機械零件的報價及製備內部的報價審核文件(報價文件)。根據機電署的採購指引，二人應就價值5萬港元或以下的採購，邀請多於一間供應商提供報價。按照一般做法，二人須就每次採購取得3份由不同供應商提供的報價。

其中一項控罪指，曾德強及張俊傑涉嫌於2020年1月至2024年6月期間，串謀詐騙機電署向張俊傑的3間公司付款。二人涉嫌訛稱在價值5萬港元或以下的採購中，該3間公司分別是最低出價競投者，誇大購買物品的數量和價格，而且虛假地表示報價文件的資料真實且準確。廉署調查顯示，機電署因而向張俊傑的3間公司判授約180張購貨訂單，訂單金額共逾800萬港元。另一項控罪則指，葉偉豪及張俊傑涉嫌於2017年1月至2024年6月期間，以相類似的手法串謀詐騙機電署向張俊傑的3間公司付款。有關採購涉及約140張購貨訂單，訂單金額共約560萬港元。

廉署調查顯示，張俊傑涉嫌分別與曾德強及葉偉豪達成協議，向二人送贈禮物。為騙取金錢以購買禮物，及讓張俊傑賺取利潤，3人涉嫌誇大部分購貨訂單上機械零件的數量及價格，並捏造部分其他購貨訂單。於案發期間，曾德強涉嫌從張俊傑收取逾80件總值逾50萬港元的禮物，而葉偉豪則涉嫌從張俊傑收取逾20件禮物，總值接近80萬港元。有關禮物包括名貴腕錶、名牌手袋及首飾、多款家庭電器及電子產品等。